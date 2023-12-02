نقابة الصحفيين تجري قرعة على وحدات مشروع جنة المنصورة الجديدة الإثنين

دعت نقابة الصحفيين، أعضاءها المتقدمين لحجز وحدات مشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الإثنين 4 ديسمبر الجاري بالطابق الرابع في النقابة.



ويقوم الزملاء الفائزون بالحصول على إذن السداد من مجمع الخدمات بدءًا من الأربعاء (6 ديسمبر) على أن يكون آخر موعد للسداد الثلاثاء (12 ديسمبر) ليُصعد الاحتياطي تلقائيًّا.

كواليس انضمام نقابة الصحفيين إلى الاتحاد الدولي للصحفيين

يذكر أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى للصحفيين وافقت بالإجماع على طلب العضوية الذي تقدمت به نقابة الصحفيين المصرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولي عبر تقنية الزوم.

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أهمية نقابة الصحفيين المصرية بين نقابات المنطقة

ورحبت قيادة الاتحاد الدولى بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولي، التي تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى أفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.



وكانت نقابة الصحفيين تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضي، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ في سبتمبر الماضي خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي للصحفيين في رام الله قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.



كواليس اتخاذ قرار ضم النقابة المصرية للاتحاد الدولي للصحفيين

وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتي تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وكذلك دورها في دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم في مؤسسات صحفية مصرية ودولية.