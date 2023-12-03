6 معلومات عن معرض إيدكس فى نسخته الجديدة 2023
نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة.
ننشر أبرز المعلومات عن المعرض فى نسخته الجديدة كالتالي:
- يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجارى.
- يشارك فيه أكثر من 400 عارض من 46 دولة.
- المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية.
- يشارك فيه العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر.
- تم الاستعانة فى التنظيم بشركة "AWE" المتخصصة في تنظيم المعارض العالمية.
- وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالمشاركة بمنتجات جديدة في معرض “EDEX 2023".
-
- نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.