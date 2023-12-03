الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

6 معلومات عن معرض إيدكس فى نسخته الجديدة 2023

موتمرا للاعلان عن
موتمرا للاعلان عن ايدكس، فيتو

 نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة.

ننشر أبرز المعلومات عن المعرض فى نسخته الجديدة كالتالي: 

الإنتاج الحربي قطاع الصناعات وزارة الانتاج وزارة الانتاج الحربى

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