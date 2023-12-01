الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

بمشاركة 30 ألف طالب.. جامعة طنطا تنظم 24 ندوة توعوية عن الانتخابات الرئاسية

جامعة طنطا تسطر ملحمة
جامعة طنطا تسطر ملحمة فى حب مصر،فيتو

نظمت جامعة طنطا خلال الأسبوع السابق 24 ندوة توعوية بجميع كليات الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية، ومراكزها الرئيسية، للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب فى الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية،

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جاء ذلك بمشاركة أكثر من 30 ألف طلاب من مختلف كليات الجامعة سواء بالحضور الفعلي للندوات أو من خلال تقنيات البث المباشر بجميع منشآت الجامعة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية وأعضاء المجالس النيابية وممثلى الحركات المدنية.

 

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شملت الندوات التى تم تنظيمها واستضافتها، ندوتين لمؤسسة حياة كريمة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية، وتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان الأمن القومي المصري-التحديات والمخاطر، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، وتنظيم ندوة حوارية بعنوان "المشاركة حياة" الانتخابات الرئاسية … شارك خليك إيجابي، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتنظيم  ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، وندوات بجميع كليات الجامعة وندوتين بالمدن الجامعية وال3 ندوات بمستشفيات طنطا الجامعية.

 

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن تنظيم الجامعة لهذه الندوات يأتى فى إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة والتزامها بدورها المجتمعى والتوعوي فى تنمية وعى وثقافة طلابها ضمن خطتها الاستراتيجية فى المحور الثالث، موضحا أن الجامعة سطرت ملحمة فى ايام معدودة، قبل أيام من بدء العرس الديمقراطي للاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، التى ستكون أيام للوفاء للوطن ورد الجميل نحو كل ما تقوم به الدولة المصرية فى إعداد وتنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، علاوةً على توعية الطلاب بتأثير المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في صنع الحاضر والمستقبل تحقيقًا لدور مصر الرائد، وظهورها بصورة مشرفة أمام العالم، مضيفًا أن مشاركة الطلاب لم تقتصر فقط على المشاهدة وانما امتدت لتشمل مشاركتهم فى الحوار وطرح كافة التساؤلات التى تم الاجابة عليها من المتخصصين فى جميع المجالات.

 

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