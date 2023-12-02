جيش الاحتلال يطلق قذائف الفسفور المحرمة دوليًا على أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت قذائف الفسفور المحرمة دوليًا على أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان.

تصعيد بين حزب الله وإسرائيل



وعاد التصعيد من الجديد علي الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني، حيث نفذ الحزب أكثر من عشر هجمات على مواقع وثكنات إسرائيلية في رأس الناقورة، إذ سجل انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.



وشملت العمليات موقع "بركة ريشا" وموقع "جل العلام"، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، كما استهدف الحزب موقع تلة الراهب وحاميته لمرتين، وهو يطل على عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

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كما أعلن الحزب استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا في القطاع الشرقي.

وسبقت ذلك استهدافات صاروخية قبل الظهر شملت المواقع الإسرائيلية في "خربة ماعر"، ومستوطنة شوميرا في الجليل الغربي.

دوي صفارات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل



وتزامنت هذه الهجمات مع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، وأعقبها قصف إسرائيلي لأطراف بلدات القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي.

واستهدف القصف محيط كنيسة بلدة يارون وللمرة الثانية منذ بدء العمليات العسكرية على جبهة الجنوب، وطال كذلك أطراف الطيبة وسردا في قضاء مرجعيون، وأطراف كفرشوبا وكفرحمام.

وفي القطاع الغربي، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لأطراف الناقورة وحامول وأطراف راميا ومروحين وعلما الشعب وطير حرفا.

