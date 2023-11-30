الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رسالة غامضة لـ إليسا: الأدب لا يباع ولا يشترى

إليسا, فيتو
إليسا, فيتو

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X".

وكتبت إليسا: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في كل من متربي، فليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأدب والأخلاق".

 

موسم الرياض

على جانب آخر، كانت إليسا أحيت حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية،  18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

 

من ناحية أخرى، كانت إليسا طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "العقد"، على موقع "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة.

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والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

 

على صعيد آخر، كانت علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد استقلال لبنان الذي يوافق 22 نوفمبر من كل عام.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ما من استقلال وأرضنا مستباحة، ما من استقلال ودم أبنائنا مهدور كل يوم، ما من استقلال وأجندات الكون تنفذ على أرضنا، ألوف الفرح الذين استشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الاستقلال … الآتي لا محالة عيد الاستقلال

 

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