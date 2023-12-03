خبير: 25% مكسب سنوى للذهب، والشهادات أفضل للراغبين فى عوائد ثابتة

يتساءل عدد كبير من الراغبين فى الاستثمار عن أفضل وسائل الاستثمار فى الفترة الحالية سواء الشهادات أم الذهب خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار الحالي.

شعبة الذهب: الذهب يحقق مكاسب سنوية 25%

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية ومستشار رئيس شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن الذهب هو الاستثمار الأفضل فى الفترة الحالية.

وأوضح" مستشار شعبة الذهب والتعدين"، أن الذهب يحقق مكاسب وزيادة سنوية بنسبة 25% تقريبا كل عام، وليس هناك استثمار يحقق أرباحا ومكاسب مثل هذه النسبة.

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وحول إمكانية استمرار الزيادة بهذه الطريقة فقد أكد مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه يتمنى أن يحدث الاستقرار على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية سواء للعملة اأو الذهب.

وأوضح رئيس الشعبة، أن المعدن الأصفر من أفضل أنواع الاستثمار الحالية حتى مع التوسع فى طرح الشهادات البنكية.

فوائد الشهادات البنكية

فى سياق متصل أكد عدد من الخبراء ان الشهادات تعد وسيلة جيدة للراغبين فى التحوط ضد تقلبات العملة فى ظل الظروف الحالية، وأن الشهادات جيدة للراغبين فى الحصول على عوائد شهرية جيدة دون عناء ودون اللجوء الى الدخول فى مشروعات تجارية او صناعية دون جدوى.