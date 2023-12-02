السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ندوة دار العلوم بجامعة القاهرة لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

ندوة الشباب ودورهم
ندوة الشباب ودورهم في الاستحقاقات الدستورية بجامعة القاهرة

 نظمت كلية دار العلوم تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، ندوة تحت عنوان" الطالب الجامعي والاستحقاقات الدستورية"، تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، حاضر فيها الدكتور أيمن السعدني مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على توعية الطلاب وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

 

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وتناولت الندوة، توعية الطلاب وحثهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، باعتبار أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا وقوميًا لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، والتأكيد علي دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، كما أوضحت الندوة أهمية تكوين وعى سياسي كامل لدي الطلاب بكل ما يحدث، وضرورة تحليهم بسلاح العلم والوعي في مواجهة التحديات والأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، من أجل الحفاظ عليها.

 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تقيم سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

 

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كلية دار العلوم الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة الدكتور أيمن السعدني الانتخابات الرئاسية

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