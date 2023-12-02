السبت 02 ديسمبر 2023
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عقارات

إرسال رسائل نصية للمواطنين المستحقين للتقديم فى الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

بدأت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إرسال رسائل نصية للمواطنين الذين لهم حق التقديم فى الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3 بالمدن الجديدة.

ويبدأ غدا الأحد، التقديم على شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، والتى تطرحها وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان. 

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الوحدات الجاهزة للتسليم

يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي (الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

 

الوحدات تسليم خلال 36 شهرًا

يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

 وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

 وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي

 ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

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