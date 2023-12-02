الأنبا أغناطيوس يرسم شمامسة جدد بإيبارشية المحلة الكبرى

صلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالمحلة الكبرى.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أغناطيوس صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) وعدد آخر في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

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شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.

وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

توجه بعدها موكب قداسة البابا تواضروس إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وقدم قداسته الشكر في كلمته عقب التدشين، للآباء الأساقفة المشاركين في التدشين، وللقمص أبرآم بشوندي الذي كان له تعب في تأسيس الكنيسة المدشنة،

كما شكر كهنة الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، والشعب، مشيدًا بتصميم مبنى الكنيسة.

ميلاد المسيح

وفي عظة القداس تحدث قداسة البابا بمناسبة بدء الصوم الميلادي عن "كيف نستعد لميلاد السيد المسيح؟!" وحدد قداسته ثلاثة وسائل مساعدة تقدمها لنا الكنيسة بها نستعد لاستقبال المسيح المولود، وهي:

١- فترة الصوم: والصوم يساعد على:

- التوبة: وهي غسل النفس والأفكار والأفعال.

- إصلاح الأذن لتسمع وصايا الله:

لذا فإن الكنيسة خلال قراءات قداسات آحاد شهر هاتور تكرر على مسامعنا الآية "مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ" (مت ١١: ١٥).

أما في آحاد شهر كيهك فتقدم لنا السيدة العذراء نموذجًا للنفس التي تجيد سمع وصايا الله، "هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ" (لو ١: ٣٨).

٢- القراءات الكتابية (آحاد كيهك): والتي تتحدث عن أربعة موضوعات وردت في إنجيل لوقا الأصحاح الأول:

- البشارة بميلاد يوحنا المعمدان: وهنا زكريا وأليصابات تأتيهما بشارة بعد طول انتظار.

- بشارة العذراء: صبية عابدة ومكرسة تأتيها ينظر إليها الله ويعطيها البشارة.

- أليصابات تلتقي مع العذراء: وكأنه لقاء بين العهد القديم والعهد الجديد وهي بمثابة عملية تسليم وتسلم من القديم للجديد.

- ميلاد يوحنا المعمدان: هنا تحقيق الوعد والاستجابة.

٣- التسبيح: نظل طوال شهر كيهك نسبح للسيدة العذراء، وجيد أن نتعلم من فضائلها ونتعلم منها تسبيح اسم الله ونقول معها "تُعَظِّمُ نَفْسِي الرَّبَّ، وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللهِ مُخَلِّصِي" (لو ١: ٤٦ - ٤٧).

وأعطى قداسة البابا تدريب يتناسب مع فترة "صوم الميلاد" وهو قراءة يومية في سفر الخروج الذي تتوافق عدد أصحاحاته (٤٠ أصحاح) مع عدد أيام الصوم وفيه ترد قصة العليقة التي نسبح بها طوال شهر كيهك، أو قراءة إنجيل لوقا الذي ترد فيه موضوعات أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك.