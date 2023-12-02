نائب محافظ الوادي الجديد تشهد الاصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات لمواجهة الأزمات

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الإصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية المختلفة، وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للسادة المحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل، ومراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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وأوضحت نائب المحافظ أن إجمالي المعدات والمركبات التي شاركت في الإصطفاف التجريبي بلغت ٣٥٩ مُعِدة ومركبة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مؤكدةً على المتابعة الدورية للجاهزية الفنية والاستعداد التام لمجابهة والسيطرة أى أحداث طارئة أو أزمات محتملة.

كما تابعت نائب محافظ الوادى الجديد، ميدانيًا موقع الاصطفاف بمدينة الخارجة، موجهًة بالتأكد من كفاءة تدريب الكوادر الفنية للتعامل الأمثل خلال الأزمات، وسرعة استكمال أي تجهيزات أو أعمال صيانة لازمة.

وشددت حنان مجدي، على أن هناك متابعة دورية من محافظ الوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط، لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

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