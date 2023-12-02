السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

آراء المصريين بالخارج عن إجراءات الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج، فيتو

انتخابات الرئاسة بالخارج، عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، لقطات ترصد استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في عدة دول ومدن منها: “لبنان وأبوظبي وقطر والبحرين وجدة وأثينا وإسبانيا وعمان وروما وبغداد والجزائر وفيتنام والكويت”، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باليوم الثاني.

 

وبدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك قبل بدء عملية التصويت، التي انطلقت منذ أمس الجمعة في تمام الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الأحد المقبل للساعة 9 مساءً.

 

Advertisements

 

فرحة المصريين بالخارج

وأعرب المواطنون عن فرحتهم  ورفعوا الأعلام المصرية داخل مقرات التصويت، ورددوا الأغاني الوطنية، حيث تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الجالية المصرية في مختلف دول العالم، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة وذلك لسهولة الإجراءات بالانتخابات الرئاسية.

 وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

 

تصويت المصريين بالخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

انطلاق انتخابات الرئاسة بالخارج

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات. 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق. 

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف. 

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. 

إقبال كثيف على لجنة انتخابات الرئاسة المصرية في قطر لليوم الثاني (صور)

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمنا الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب  التصويت.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

الهجرة ترصد مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية بأبو ظبي والرياض والكويت

المصريون في السويد يتحدون الثلوج ويشاركون في الانتخابات الرئاسية (صور)

أيمن الجميل: إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية ومظاهرة فرح لتأكيد الاستقرار والتنمية

إقبال المصريين على لجان الانتخابات في الولايات المتحدة رغم ساعات العمل

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

شاهد الآن، بث مباشر لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة لقاء الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

بيان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مشهد مأساوي لطفلة فلسطينية تبحث عن أسرتها بعد قصف منزلهم في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أغرق منزله بالآلاف من قطع الشيكولاتة، أغرب طريقة للاحتفال بالكريسماس

ربطة العنق تثير الجدل بين الملك ورئيس الوزراء البريطاني

في ماليزيا، خطأ بنكي يحول سيدة إلى مليونيرة

شرط "سبايدرمان" الغريب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 2-12-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

المزيد

انفوجراف

بدأ الاحتلال بقصفها بعد الهدنة.. معلومات عن مدينة خان يونس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: عدم الأخذ بالأسباب هو عين التواكل وليس من الإسلام

10 أحكام فقهية خاصة بالشتاء، تعرف عليها

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقته بانتهاء التعب والشفاء من المرض

المزيد
الجريدة الرسمية