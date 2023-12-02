إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

انتخابات المصريين في الخارج، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور، تظهر الإقبال الكبير من الجالية المصرية في السعودية على مقار اللجان الانتخابية، مقري جدة والرياض، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

استمرار انتخابات المصريين في الخارج

وعن انتخابات المصريين في الخارج، تظهر الصور الإقبال الكبير للجالية المصرية في السعودية على التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، حيث تظهر الصور اصطفاف المصريين في طوابير للإدلاء بأصواتهم، كما رفع المصريون الأعلام أثناء عملية التصويت، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.

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اقبال كبير للجالية المصرية في السعودية على انتخابات الرئاسة في اليوم الثاني للانتخابات، فيتو

طابور ابناء الجالية المصرية في السعودية للإدلاء بأصواتهم، فيتو



يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

اقبال كبير من ابناء الجالية المصرية في السعودية على الانتخابات، فيتو

طابور الجالية المصرية في السعودية، فيتو



وانطلقت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالخارج في الساعات الأولى من صباح، أمس الجمعة، حيث يدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في السفارات والأماكن المخصصة لذلك.

المصريون يدلون بأصواتهم في السعودية، فيتو

عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية



وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3) ديسمبر 2023.

الجالية المصرية في السعودية ترفع الأعلام المصرية أثناء التصويت، فيتو

طفلة من ابناء الجالية المصرية في السعودية، فيتو



وينافس في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، 4 مرشحين وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الجالية المصرية في السعودية تشارك في الانتخابات الرئاسية، فيتو



ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، واليوم هو اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالخارج.

الجالية المصرية في السعودية، فيتو

مصري يدلي بصوته في السفارة السعودية، فيتو



وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

تصويت المصريين في السعودية، فيتو

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات المصريين بالخارج



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

السفارة المصرية في السعودية تفتح أبوابها للناخبين، فيتو



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

المصريون في السعودية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، فيتو



ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

المصريون في السعودية يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات، فيتو

الأماكن المخصصة لانتخابات المصريين بالخارج

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

المصريون في السعودية يدلون بأصواتهم، فيتو



وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

المصريون يدلون بأصواتهم في السعودية، فيتو



ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.