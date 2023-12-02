السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

عمر جابر: الزمالك يسير بخطى ثابتة ونحتاج إلى مساندة الجماهير أمام سوار الغيني

عمر جابر، فيتو
عمر جابر، فيتو

الزمالك، أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جميع لاعبي الفريق يدركون جيدًا أهمية مباراة الغد أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

عمر جابر لاعب الزمالك

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني:" المباراة كانت خارج ملعبنا ونجح مجلس الإدارة في نقلها لتقام في مصر، والمساندة الجماهيرية ستكون عاملأً أساسيًا ومهمًا في لقاء الغد".

وأوضح عمر جابر أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، والفريق سيخوض مباراة الغد بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط.


واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا:" الفريق خاض 3 مباريات متتالية في 3 بطولات مختلفة وحققنا الفوز فيها، مما أعاد الثقة للفريق وللاعبين، ومعظم لاعبي الفريق استعادوا مستواهم والثقة في أنفسهم". 
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني غدا الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

تنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وعُقد ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة سوار الغيني والزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق سوار زيه باللون الأزرق " القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الغيني 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من باسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وأحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وممثلي النادي الغيني، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجنوب أفريقي أبونجيل توم.

الزمالك وسوار الغيني 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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