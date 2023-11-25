الأحد 26 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك الأهلي يوضح طريقة تحديث بيانات العملاء من خارج مصر

البنك الأهلي المصري,
البنك الأهلي المصري, فيتو

قال البنك الأهلي إنه يتم تحديث البيانات للعملاء من خارج مصر من خلال إصدار توكيل مصدق على صحة توقيع العميل من خلال السفارة/القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها ومستوفي تصديقات وزارة الخارجية بمصر.

وأوضح البنك على أن تنص صلاحيات التوكيل على "أحقية الوكيل في تحديث بيانات العملاء لدى البنك الأهلي المصري" علما بأنه لا يتم تحديث رقم الهاتف المحمول و/أو البريد الإلكتروني بموجب التوكيل إلا إذا كانت صلاحيات تنص على تحديث رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية.

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بطاقات الائتمان 

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة كود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات الغير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

 إمكانية اصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج ال Ahly points.

 تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل الى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

تقسيط المشتريات لمدة تصل الى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الاهلي.

ومن جانب آخر حدد البنك الاهلي عده خطوات لحجز موعد مسبق في الفرع للعملاء قبل الذهاب للحصول على خدماتهم.

خطوات حجز الموعد في البنك الاهلي

يقوم العميل  باختيار الشريحة التي ينتمي إليها من ضمن شرائح العملاء (عميل البنك - عميل الأهلي بلاتينم - كبار السن " 60 سنة أو أكثر" - ذوي الاحتياجات الخاصة - عميل جديد - عميل أجنبي). مع ملاحظة أنه يتعين عليه إدخال بياناته واختيار الشريحة الخاصة به  من ضمن شرائح العملاء بشكل صحيح وإلا اعتبر الموعد ملغى.

يقوم العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (في حالة العميل الأجنبي يتم إدخال رقم الهاتف المحمول فقط).

يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني (اختياري)، ويضغط تنفيذ.

يقوم العميل  باختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة - الاستقبال) أو خدمة ايباج (سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة)، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة ويضغط تنفيذ.

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