السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا طارئا، لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار تنفيذ " مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

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ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه تم توزيع 1397 طنا من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الامن الغذائي، والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومي.

وأضاف الداودي، أنه خلال شهر يناير القادم سيتم بدء موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة والتى ستساعد فى القضاء نهائيا على الأزمة وتوفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التى تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا

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