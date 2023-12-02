نجوم تألقوا في تقديم شخصية تاجر المخدرات، باسم سمرة آخرهم

باسم سمرة، تعتبر شخصية تاجر المخدرات من الشخصيات التي لطالما تم تقديمها في السينما والدراما التليفزيونية المصرية، وهناك عدد من النجوم الذين برعوا في تجسيد وأداء هذه الشخصية التي تتطلب سمات متعددة ومن أبرز هؤلاء النجوم:

الفنان الراحل جميل راتب

جسد الفنان الراحل جميل راتب شخصية البهظ، تاجر المخدرات، في فيلم الكيف، ونجح في هذه الشخصية برغم أن جميل راتب اشتهر بتقديم شخصيات بعيدة عن شخصية البهظ، وكان بالفعل مفاجأة الفيلم بالرغم من أنه تردد في قبول الشخصية كما صرح من قبل في لقاء تليفزيوني.

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فيلم الكيف إنتاج عام ١٩٨٥، وتدور أحداث الفيلم حول جمال الذي يقرر بعد فشله في الدراسة العمل مطربًا في فرقة شعبية لإحياء الأفراح، ويحاول شقيقه الكيميائي صلاح إقناع جمال بالإقلاع عن المخدرات فيقوم بإعطائه قطعة حشيش صُنعت في المعمل من مواد عطارة غير ضارة وينصحه باستخدامها وتقديمها لأصدقائه بدلًا من الحشيش، وتنال التركيبة إعجاب أحد تجار المخدرات، ويسقط صلاح أمام إغواء المال الذي يتوالى عليه بسبب تركيبته.

الفيلم من إخراج علي عبدالخالق، ومن تأليف محمود أبو زيد، وبطولة محمود عبدالعزيز، نورا، يحيى الفخراني، جميل راتب، محيي الدين عبدالمحسن.

محمود إسماعيل

جسد الفنان الراحل محمود إسماعيل؛ شخصية المعلم سلطان في فيلم سمارة، وخلال الفيلم يقع سلطان تاجر المخدرات في حب الراقصة سمارة والفيلم من تأليف عبدالمنعم السباعي وإنتاج عام 1956، ومن إخراج حسن الصيفي، وبطولة تحية كاريوكا، ومحسن سرحان، وتدور أحداث الفيلم حول (سلطان) الذي يعشق الراقصة (سمارة)، والتي قتلت أمها وهجرها أبوها السكير وتزوجها وأشركها معه في أعماله، حيث كان يعمل بتجارة المخدرات وكانت لها الكلمة الاولي، ليقوم أفراد الشرطة بدس واحد منهم وسط العصابة علي أنه مجرم هارب كمحاولة للإيقاع بالعصابة، وتتصاعد الأحداث.

زكي رستم

قدم الفنان زكي رستم في فيلم رصيف نمرة ٥ شخصية المعلم بيومي تاجر المخدرات وكبير العصابة، ولقد نجح رستم نجاحًا كبيرًا في هذا الصدد وتعتبر شخصيته من الشخصيات الأيقونية.

فيلم رصيف نمرة ٥ من إنتاج عام ١٩٥٦ وتدور أحداثه حول الشاويش خميس الذي يعمل بخفر السواحل والذي ينجح في أن يجهض عملية لتهريب المخدرات، فتحاول عصابة التهريب أن تشتري نزاهته لكي يسهل لهم الأمور ولكنه بدوره يرفض، فيلجأون إلى خطة لقتله لكي يزيحونه عن طريقهم، ولكنهم يفشلوا ويقتلوا زوجته عن طريق الخطأ، لتتصاعد الأحداث.

الفيلم من إخراج نيازي مصطفى، وبطولة فريد شوقي، هدى سلطان، زكي رستم، محمود المليجي، فاخر فاخر، نعيمة وصفي.

باسم سمرة

يجسد الفنان باسم سمرة في مسلسل بطن الحوت شخصية المعلم هلال العمري وهو تاجر مخدرات يضغط على شقيقه ضياء للاشتراك معه في عالم المخدرات ولكنه يرفض، فيواجه هلال رفضه بالضغط عليه بطرق أخرى، وضياء شخص متمرد على الواقع ومتمرد على شقيقه هلال أيضًا، وبعد القبض عليه يجد ضياء نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينها يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر هلال، للعبور بعائلته إلى بر الأمان.

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.