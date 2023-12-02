وزير التربية والتعليم يناقش رسالة دكتوراه حول تنمية عادات العقل والخيال العلمي بجامعة القاهرة
ناقش الدكتورة رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بعنوان" برنامج إثرائى مقترح فى العلوم لتنمية عادات العقل والخيال العلمى لدى التلاميذ الفائقين بالمرحلة الابتدائية للباحثة رباب حامد جلال أحمد"
وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم، عميدة الكلية الدكتورة إيمان هريدى عميد الكلية وقيادات الكلية، حيث تكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتور ماهر إسماعيل صبرى، والدكتور رضا حجازى، والدكتورة أمانى محمد سعد، والدكتورة أميمة محمد عفيفى، والدكتورة مروة محمد محمد الباز.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، التي تأتي استكمالًا لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.
خطة التعليم لبناء الشخصية المصرية
كما استعرض الدكتور رضا حجازي أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
واستعرض الدكتور رضا حجازي أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.