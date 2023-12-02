السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التربية والتعليم يناقش رسالة دكتوراه حول تنمية عادات العقل والخيال العلمي بجامعة القاهرة

وزيرالتربية والتعلم
وزيرالتربية والتعلم يناقشة رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة،فيتو

ناقش الدكتورة رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بعنوان" برنامج إثرائى مقترح فى العلوم لتنمية عادات العقل والخيال العلمى لدى التلاميذ الفائقين بالمرحلة الابتدائية للباحثة رباب حامد جلال أحمد"

 وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم، عميدة الكلية الدكتورة إيمان هريدى عميد الكلية  وقيادات الكلية، حيث تكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتور ماهر إسماعيل صبرى، والدكتور رضا حجازى، والدكتورة أمانى محمد سعد، والدكتورة أميمة محمد عفيفى، والدكتورة مروة محمد محمد الباز.

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واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، التي تأتي استكمالًا لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية.

خطة التعليم لبناء الشخصية المصرية

كما استعرض الدكتور رضا حجازي أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

واستعرض الدكتور رضا حجازي أبرز المبادئ التي تحققها هذه الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
 

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التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جامعة القاهرة

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