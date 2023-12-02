رواد التواصل يتداولون لفتة إنسانية لأحلام بحفلها الأخير (فيديو)
تداول رواد السوشيال ميديا لفتة الإنسانية التي قامت بها المطربة أحلام حيث شاركها الكثير منهم، وذلك أثناء التقاط صورة لها مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة واستقبلتها على المسرح لتشاركها الغناء.
أحلام تحتفل باليوم الوطني الإماراتي
جاء ذلك خلال إحياء الفنانة أحلام حفلتها للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي على مسرح الاتحاد أرينا، ضمن احتفالات أبوظبي حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور وسط حالة من السعادة والانتماء.
وشارك بالحفل أيضًا الفنان حسين الجسمي وبلقيس، في أمسية تميزت بالمزج بين الأغاني الوطنية والقديمة وأغانيهما التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ.
المطربة أحلام
وقد روجت المطربة الإماراتية أحلام لحفلها في العاصمة أبوظبي الذي تحييه رفقة حسين الجسمي وبلقيس بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات.
وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: انتظرونا أنا والمايسترو الكبير أمير عبد المجيد في قلب العاصمة أبو ظبي في الأول من ديسمبر لنحتفل باليوم الوطني للإمارات، حفل أكيد بيكون حفل عظيم برفقه فخر بلادي الإمارات الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة الجميلة الصوت الرائع بنت بلادي بلقيس فتحي ليلة في حب الإمارات ننتظركم في الاتحاد أرينا".
أحلام تهنئ الشعب العماني باليوم الوطني
وحرصت أحلام على تهنئة الشعب العماني باليوم الوطني الـ 53 وكتبت أحلام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: كل عام وسلطنة عمان بـ أمن وأمان وتطور وعلو وازدهار نحتفل معكم اليوم بيومكم الوطني الـ 53 كل عام وأنتم بخير لوطنكم الغالي وشعبكم الحبيب".
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