البحوث الفلكية: اقتران القمر مع الحشد النجمي في السماء الليلة
كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن الظواهر الفلكية لشهر ديسمبر، حيث يشاهد القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان اليوم.
وقال تادرس إنه نظرا لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ينصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه بجوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس موضحا أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة ويظهر كسحابة مجسمة كما رآه جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط..
كوكب عطارد
وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس في 4 ديسمبر تبلغ 21 درجة تقريبا وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب سريعا في حوالي الـ 6:10 مساء.
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