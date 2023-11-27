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اليوم، اقتران القمر مع الثريا

اقتران القمر مع الثريا،
اقتران القمر مع الثريا، فيتو

أكد أشرف تادرس، أستاذ الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، أن هناك ظاهرة فلكية جديدة ستحدث في سماء مصر اليوم، مشيرا إلى أن اليوم 27 نوفمبر سيقترن القمر والحشد النجمي الثريا.

وأوضح: يتراءى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور.


بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل

وقال تادرس: نراهما متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي.

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أشار أستاذ الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية، إلى أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، متابعا: يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم، ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

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أشرف تادرس أستاذ الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ظاهرة فلكية الحشد النجمي الثريا الحشد النجمي بلايدس Pleiades

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