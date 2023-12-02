السبت 02 ديسمبر 2023
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اقتصاد

حصاد 2023: مصر تتبنى سياسة الحوسبة السحابية للإسراع بالتحول الرقمى

الحوسبة السحابية،
الحوسبة السحابية، فيتو

 شهد عام 2023 العديد من الخطوات الجادة للحكومة المصرية للإسراع بعملية التحول الرقمى وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور كبير فى تنفيذ رؤية مصر الرقمية 2030، ولذلك نقدم خلال السطور أبرز ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الإطار خاصة في الحوسبة السحابية

عمليات الحوسبة السحابية 

- تعد عمليات الحوسبة السحابية واحدة من أبرز العمليات التى تساهم في التحول الرقمي ولعل أبرز ما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا في هذا الإطار يبرز ذلك، حيث قام  المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي برئاسة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة الحوسبة السحابية أولًا  فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.

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- تم القيام بذلك كمخطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمن المحور الأساسى للبنيـة التحتيـة في إستراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر  حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر. 

حيث تم بالفعل توقيع شراكة بين جهتين عالميتين على أرض مصر بين نيوتنكس العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، وسيسكو العالمية المتخصصة في مجال شبكات المؤسسات والأمن في السوق المصري لتشجيع الاعتماد على حلول الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة الأوساط، مع تقديم نموذج متكامل لتحقيق مزيد من رقمنة الأعمال للعملاء وتعزيز الابتكار والانتقال السلس نحو الحوسبة السحابية حيث قام مجيب عبد الرازق المدير التنفيذي الإقليمي لنيوتنكس بمصر وأيمن الجوهري، المدير التنفيذي لشركه سيسكو في مصر وشمال إفريقيا والمشرق، بمناقشة تنفيذ عدد من المبادرات المحلية استنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية العالمية، وأكد مجيب أنه من خلال تقديم التقنيات السحابية سندعم سيتم دعم مبادرتين حكوميتين رئيسيتين داخل مصر وهما استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 وبناء مصر الرقمية. 

- الحوسبة السحابية ‏ هي مصطلح يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.

أهمية الحوسبة السحابية 

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وتبرز أهمية الحوسبة السحابية فى كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي، كما تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.

 

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