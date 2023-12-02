وزير الاتصالات: حريصون على تأهيل الشباب لسوق العمل بصناعة الإلكترونيات

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الإلكترونيات تتطلب استثمارات ضخمة وإمكانيات علمية ومهارية، مشيرًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأهيل الشباب لسوق العمل بهذه الصناعة فى إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات من خلال صقلهم بمصفوفة من المهارات التقنية والملكات الشخصية لتعزيز قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل الإقليمية والدولية.

عمر طلعت وزير الاتصالات، فيتو

دور وزارة الاتصالات

اضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك اهتماما بالتركيز على إعداد المهارات المتخصصة فى البرمجيات المدمجة بمجال السيارات ذاتية القيادة حيث يشهد هذا التخصص اهتماما وطلبًا متزايدًا فى سوق العمل العالمى مشيرا الى أن الكوادر الشابة المدربة تعد من أبرز المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة الإلكترونيات، وأحد أهم المقومات الجاذبة للشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر لتصدير خدمات فى مجال البرمجيات المدمجة أو التصميم الإلكترونى وغيرها من التخصصات عالية القيمة.

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أشار إلى أنه تم إنشاء مركز إمحوتب فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف الشركات المتخصصة فى التصميم الإلكترونى والبرامج المدمجة.

جاء ذلك فى كلمة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج بناء القدرات فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" والذى تم ، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث قام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم الشهادات لمجموعة من خريجى برنامج بناء القدرات فى مجال تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات.

ابرز المجالات المطلوبة عالميا

من جهتها قالت د. إيمان عاشور مدير برنامج مصر تصنع الإلكترونيات أن الخريجين البالغ عددهم 69 خريجا حصلوا على منح مجانية للتأهيل والتدريب للالتحاق بوظيفة مميزة فى مجال تصميم الأنظمة المدمجة للسيارات، خاصة أن هذا المجال يعتبر واحدًا من أهم المجالات المطلوبة في العالم ولفتت إلى مشاركة 6 من كبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات.

اكدت د. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية على ان هذا البرنامج ممول بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشباب الخريجين من 2019 وحتى 2023 من جميع الجامعات على مستوى الجمهورية.

حضر فعاليات التخريج د. حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمداء الكليات والأساتذة بجامعة مصر للمعلوماتية، ومسئولى عدد من الشركات المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات والسيارات.