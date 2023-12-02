السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد تسليم المشروعات بمبادرة بيتك عمران

تسليم المشروعات بمبادرة
تسليم المشروعات بمبادرة بيتك عمران،فيتو

شهد  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تسليم المشروعات للشباب والأهالي بمبادرة " بيتك عمران "، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة والهيئات المجتمعية، وذلك حرصًا من مبادرة حياة كريمة لمساعدة الأهالي لتحقيق دخل ثابت ومضمون لهم، وذلك للحالات الغير قادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن مؤسسة حياة كريمة تبرز دورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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إدارة تمكين الشباب تنفذ جلسة تفاعلية

 نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهرنوفمبر٢٠٢٣بعقد ( جلسه تفاعلية) 
بمركز شباب "الاقالته"  بإدارة شباب"القرنه"، بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.


ياتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  


تحت اشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية ، وفريق عمل الاداره و احمد  فراج مدير إدارة شباب القرنه.

 


كما نفذ  أعضاء  نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب إلاتحاد بالأقصر مشروع مجتمعي، علي النحو التالي؛ نظافة مدخل المركز، وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط، ودهان الأشجار داخل المركز، ودهان سور المركز  وعمل علم مصر علي  اعمدة الإنارة.

وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، تعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

 

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