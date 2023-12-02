السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الزمالك يوافق على سفر أحمد مجدي لاستكمال دورة ويفا

أحمد مجدي،فيتو
أحمد مجدي،فيتو

منح مسئولو نادي الزمالك، أحمد مجدي مدرب فريق الزمالك إذنا للسفر إلى ويلز بداية من اليوم وحتى يوم 6 ديسمبر الجاري، لاستكمال دورة "ويفا "  للحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

ووافق معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سفر أحمد مجدي لاستكمال الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية "A"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتقام مباراة الزمالك وسوار الغيني غد الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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الزمالك مسئولو نادي الزمالك أحمد مجدي مدرب فريق الزمالك إذن للسفر إلى ويلز دورة ويفا الرخصة التدريبية A

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