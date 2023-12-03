غرفة عمليات المرشح الرئاسي حازم عمر تتابع تصويت المصريين بالخارج

تواصل غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في يومها الأخير، والتي استمرت لمدة 3 أيام.

حملة حازم عمر تؤكد عدم وجود خروقات في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الحملة، أنها لم تتلق أي شكاوى، كما لم يتم رصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وكشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، أنه تم الانتهاء من تشكيل غرف العمليات بـ 26 محافظة استعدادا لانتخابات الرئاسة في الداخل.

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تصويت المصريين بالخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت أول أمس الجمعة في الخارج وتستمر حتى الثالث من ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

وتتولى غرفة عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، متابعة سير عملية التصويت في الخارج، لاسيما وأن المصريين في الخارج جزء أصيل من الشعب



متابعة سير الانتخابات الرئاسية في الخارج

وكانت الحملة قامت بإجراء اتصالات مع عدد كبير من الجاليات المصرية في الدول العربية والغربية، لدعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري.