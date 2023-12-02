السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

شاب ينهي حياة فتاة في أسوان لرفضها الارتباط به

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 لقيت فتاة فى مركز إدفو بمحافظة أسوان مصرعها بطلقات نارية على يد شاب بسبب رفضها الارتباط به.  

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بمصرع ص. ع - ١٨ سنة - مقيمة قرية المعامرية التابعة لمدينة البيصلية بعد إصابتها بطلق ناري في الصدر.  

وأثبتت التحريات أن المتهم تقدم لخطبتها ورفضت عدة مرات وتم خطبتها لشخص آخر، ولذلك أطلق عليها الأعيرة النارية انتقاما منها واستقرت رصاصة في صدرها وفر هاربا حيث لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة.  

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وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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أسوان مصرع ادفو بمديرية امن اسوان المشرحة قتل

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