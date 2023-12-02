السبت 02 ديسمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج

حملة السيسي تتابع
حملة السيسي تتابع انتخابات المصريين بالخارج،فيتو

 تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سير عمليات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت منذ أمس الجمعة وتستمر حتى غد الأحد.

انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق العملية الانتخابية خلال اليوم الأول ومع بداية لجان اليوم الثاني حتى الآن.

 

 اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، أن الحملة مستمرة في عملها في متابعة تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

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مواعيد الانتخابات للمصريين في الخارج

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر وتستمر حتى غد 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

تصويت المصريين بالخارج 

 وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

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