السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

كوني ملهمة، جلسة حوارية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة

جلسة حوارية لوحدة
جلسة حوارية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة،فيتو

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية، جلسة حوارية نسائية حول نجاحات المرأة الجامعية تحت عنوان "كوني ملهمة"، بحضور متحدثات متميزات عرضن تجاربهن الناجحة أمام طالبات الجامعة، تحت إشراف أسماء محمد، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة. 

واستعرضت كل من الدكتورة أسماء محمد أحمد، من كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور ميرال جمال  عبد الوهاب، من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والمهندسة دينا حسين، من الإدارة الهندسية بجامعة طبيبة التكنولوجية،وأمل النوبي عضو المجلس القومي للمرأة، وبسمة العزب من الجهاز الإدارى بالجامعة، تجاربهم الناجحة في العمل وتمكين المرأة، والتحديات والصعوبات التي واجهتهن، وكيف تغلبن عليها وأهم المحطات في السيرة المهنية والعلمية والعملية. 

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ولاقت الجلسة تفاعلًا قويًا من طالبات الجامعة ومداخلاتهن، والتي تعكس لديهن الوعي بأهمية دورهن في المجتمع، وقدرتهن على التغلب على صعوبات الحياة في شتى المجالات، ومن كافة النواحي. 

وأوضحت الدكتورة  أسماء محمد، أن الجلسة الحوارية أبرزت دور المرأة من بناء المجتمع وتحدي كافة المعوقات، لافتة إلى أن الجلسة قدمت رسالة واضحة للمرأة نحو الوصول إلى القمة والإبداع والتميز، من أجل دعمها وتطوير أسلوب تفكيرها نحو الإيجابية وتحقيق الأهداف. 

وأضافت مدير الوحدة، أن الطالبات صوتت لأفضل تجربة ألهمتهن وأثرت فيهن، مؤكدة أن الوحدة بصدد عقد مزيد الجلسات الحوارية للنماذج الناجحة خلال الفترة المقبلة. 

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