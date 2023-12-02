الرسوم الجديدة لعقد القران بمسجدي سارية الجبل والأمير محمد على

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن الرسوم الجديدة لإقامة عقود القرآن بمسجد سليمان باشا الخادم المعروف بمسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد الأمير محمد على الأثري داخل قصر الأمير محمد علي بالمنيل، علي أن تكون الرسوم المقررة لعقد القرآن مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، ويكون الحضور بحد أقصي 200 فرد فأقل.

رسوم عقد القرآن بمسجد سليمان باشا الخادم والأمير محمد على

وقرر المجلس تحصيل نسبة 25% قيمة تأمينية من إجمالي الرسوم المقررة تسترد بعد انتهاء الفاعلية حال عدم وجود أي تلفيات، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 1000 جنيه مقابل مرافق (كهرباء - مياه)، وأن لا تتضمن الفاعلية أي مظاهر احتفالية (أغاني أو مؤثرات صوتية وخلافه)، وتكون فترة عقد القرآن لمدة ساعتين فقط من 5 مساء حتى ٧ مساء، ويلتزم المنظم بمراسم وشعائر وطقوس عقد القران فقط لا غير.

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رسوم انتظار السيارات بمنطقة آثار تل بسطا بالشرقية

كما أعلن المجلس الأعلى للآثار، عن رسوم انتظار السيارات للبارك الخاص بمنطقة آثار تل بسطا بالشرقية.

وتصل أسعار رسوم انتظار السيارات للبارك الخاص بمنطقة آثار تل بسطا بالشرقية وتم بدء العمل ها اعتبارا من ديسمبر الجاري كالتالي:

- ملاكي ١٠ جنيه عشرة جنيهات".

- کوستر ۲۰ جنيه عشرون جنيها".

- آتوپیس ٤٠ جنيه أربعون جنيها.

وأطلق المتحف المصري بالتحرير مبادرة تحت عنوان "لسان مصري" لإعادة إحياء مدرسة اللسان المصري القديم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لسان مصري.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات والفعاليات تهدف إلى حماية التراث المكتوب والمحكي الذي وصل إلينا من مصر القديمة وذلك من خلال ملىء الفجوة المعرفية بين مصر القديمة والمعاصرة من خلال معلومات علمية موثوقة من مصادر علم المصريات بلغة واضحة ومبسطة، وذلك من خلال إحياء مدرسة اللسان المصري القديم التي تعود جذورها إلى كل من عالمي المصريات هنري بروكش وتلميذه أحمد باشا كمال وكان مقرها بالمتحف المصري والتي كان قد تخرج منها عدد كبير من الأساتذة على رأسها الدكتور محمود حمزة أول مدير مصري للمتحف المصري بالتحرير كما كانت النواة الأولي لمدرسة المتحف المصري بالتحرير وهي الآن تعود إلى بيتها الأول لتكون منارة لعلم المصري.

مبادرة لسان مصري

ومن جانبه قال د. عمرو الهواري أستاذ علم المصريات بجامعة بون الألمانية والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن فكرة مبادرة لسان مصري بدأت عام 2021 تحت مظلة الدكتورة فايزة هيكل، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة ومشروع القاموس المصري القديم العريق للأكاديمية العلمية لمقاطعة برلين براندنبورج الالمانية والمتحف المصري بالتحرير.

وفي إطار تدشين المبادرة نظم المتحف ندوة تحت عنوان "إني اتكلم إليك فاسمعني... قراءة مصرية لبردية الفلاح الفصيح"، تضمنت عدد من المحاضرات عن مشاكل التمثيل الثقافي ألقاها د. عمرو الهوارى، وأخرى حول الترجمة الثقافية ألقاها الأستاذ أحمد عثمان باحث علم المصريات بالجامعة الأمريكية وجامعة كولون بألمانيا بالإضافة إلى قراءة أدائية لبردية الفلاح الفصيح ألقاها كل من الفنانين حمزة العيلي وأكرم مصطفى.