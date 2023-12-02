السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

تنفيذ قرارات إزالة لمبان مخالفة على أراض زراعية في بورسعيد (صور)

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات ببورسعيد، فيتو

 أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

حملة إزالة التعديات ببورسعيد،  فيتو 

 وأسفرت الحملة عن  إزالة ٢ حالة تعدي على أراضي زراعية بجمعية عمرو بن العاص  ٣٠٠م٢، وتنفيذ إزالة ٢ حالة تعدي بجمعية نور الإسلام  بمساحة ١٧٠م٢ بجنوب بورسعيد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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حملة إزالة التعديات ببورسعيد،  فيتو

وأكد اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا الى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

 

 

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التعديات على املاك الدولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

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