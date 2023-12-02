السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة

الاسكندرية
الاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بإجمالي 288 فصل في 3 إدارات تعليمية وهي (المنتزة- العجمي- برج العرب)، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول وتهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

وأضاف اللواء محمد الشريف، أنه جاري العمل على إنشاء 12 مدرسة أخرى بإجمالي 411 فصل في 5 إدارات تعليمية وهي (المنتزة- وسط- العجمي- العامرية- برج العرب)، مؤكدًا أن هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم تبذل مجهودًا كبيرًا في صيانة وتوسعة وإنشاء مدارس على مستوى المحافظة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب للحد من التكدس بالفصول.

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ومن جانبه؛ أوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من صيانة 19 مدرسة وذلك في 7 إدارات تعليمية وهي (غرب- برج العرب- العجمي- المنتزة- الجمرك- وسط –العامرية)، وجاري العمل على صيانة 18 مدرسة أخرى.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

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