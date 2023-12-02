3 مصادر قوة لإسرائيل تدعمها في استئناف الحرب على غزة

عادت دولة الاحتلال الاسرائيلي إلى الحرب على غزة وبشكل أكثر عدوانية من ذي قبل، ومع نفس اللافتات التي وضعتها للحرب وهي تدمير حركة حماس وإقامة مناطق عازلة في الشمال، ووقف أي مصادر تهديد على المستوطنات المحاذية للقطاع.

موقف أمريكا من عودة الحرب على غزة

ويقول الدكتور جمال زحالقة، القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، أن إسرائيل ستواصل الحرب طالما استمرت الولايات المتحدة في إمدادها بالذخيرة والعتاد والقنابل، فالدعم السياسي والمعنوي والمالي أهم ما تستنده عليه الآن كمصادر قوة للاستمرار في الحرب ضد قطاع غزة.

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وأوضح زحالقة أن إدارة بايدن تتبنى أهداف الحرب الإسرائيلية كاملة، وتصر على إعادة الأسرى الإسرائيليين كافة، وترفض وقفا دائما لإطلاق النار قبل أن تحقق إسرائيل هدفها في نزع القدرات العسكرية لحركة حماس.

وأشار إلى أن هناك تباين بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي بخصوص الحرب العدوانية على غزة، ولكنها تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب، ولكن ليس حول الحرب نفسها، التي يصفها الناطقون بلسان الإدارة الأمريكية بأنها دفاع مشروع عن النفس.

واستكمل: على الرغم من اقتراب الانتخابات الأمريكية، وحاجة بايدن إلى دعم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، وازدياد أهمية أصوات العرب والمسلمين في بعض الولايات المتأرجحة، لكنه يستمر في سياساته ويعدل فقط طريقة حديثه وليس أكثر.

متى تغير الإدارة الأمريكية موقفها من حرب غزة ؟

وأكد أن إدارة بايدن ماضية في دعم الحرب العدوانية، ولكنّها قد تغير موقفها مضطرة في حالة تعرّضت مصالحها للخطر، على شاكلة أن تقف المنطقة على حافة حرب إقليمية تشارك فيها إيران.

واختتم زحالقة مشددا على أن الإدارة الأمريكية مهدت لاستئناف الحرب، والتوغّل الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، فالأمريكيين يدعمون مواصلة الحرب في الجنوب ويطلبون الانتباه إلى وجود مدنيين لا أكثر.

كان المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح أكثر وحشية ودمارا بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 240.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس قبل يوم.

وقال جيش الاحتلال إنه قصف أكثر من 50 هدفا في هجوم مكثف في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكدا مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح أمس الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.