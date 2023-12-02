السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

المتحدث باسم نادي القضاة السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالخارج (صور)

المتحدث باسم نادي
المتحدث باسم نادي القضاة، فيتو

أدلى المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي القضاة  والمعار بدولة الإمارات العربية المتحدة  بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة الاقتراع داخل القنصلية المصرية بدبي.

وأكد المستشار رضا أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.

 

وأضاف أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري لكل مصري عليه أن يحرص عليه، موضحا أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية، ويجب أن نحرص على المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات.

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الانتخابات الرئاسية الإمارات العربية المتحدة المتحدث باسم نادي القضاة موقع فيتو

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