السبت 02 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أيمن يونس: معتمد جمال مدرب زملكاوي حقق طفرة مع الفريق، والزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

أشاد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، بفوز الفريق مؤخرًا على فيوتشر فى بطولة الدوري وقبلها فى مباراة أبو سليم الليبي مهمة التي يعتبرها خطوة مهمة للغاية كبداية فى دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. 

وأضاف، أن لاعبي الزمالك لديهم الرغبة القوية فى تحقيق شئ هذا الموسم وواثق فى اللاعبين فى الفوز في مباراة الغد أمام سولار الغيني فى الكونفدرالية.

دور معتمد جمال

كما تحدث عن معتمد جمال المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن يقدم أداء مميزة مع الفريق وبدأ يضع يدة بقوة على التشكيل الامثل للفريق وهذا ما ظهر فى مباراة فيوتشر وأنه من أبناء الزمالك المخلصين ويحبون النادي

وتابع، يجب على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أن يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي القادمة واستغلالها بطريقة جيدة مشيرًا إلي أنه تابع الفريق خلال فترة التوقف الماضية وتعامل الجهاز الفني مع اللاعبين وخاصة البنيني سامسون وأعتقد أنه حصل على ثقة عالية من معتمد جمال وأتمنى أن يترجمها داخل الملعب فى المباريات المقبلة.

بطولة الكونفدرالية

وشدد على أن الفريق  يحتاج إلى الحصول على بطولة هذا الموسم خاصة وان الفريق يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعوا الحصول على لقب هذا الموسم.

وتابع، أن الزمالك قادر على التتويج ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم وأن يتعامل اللاعبين  بروح مباراة بيراميدز فى المرحلة المقبلة

ووجه أيمن يونس الشكر لجماهير القلعة البيضاء مساندتها وتشجيعها الدائم للاعبين مطالبًا الجماهير بضرورة مواصلة التشجيع والمساندة خلال الفترة القادمة، لأن اللاعبين الحاليين هم من سيستكملوا حتى نهاية الموسم الجاري

الزمالك، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، مواجهة نظيره سوار الغيني يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

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موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني 

تقام مباراة الزمالك وسوار الغيني يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني 

وتنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

وتلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.

الزمالك وسوار الغيني 

ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

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