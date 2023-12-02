السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

هيئة الاستثمار والبنك الأفريقي بالأقصر ينظمان ورشة ريادة الأعمال

ورشة ريادة الأعمال،فيتو
ورشة ريادة الأعمال،فيتو

قامت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والبنك الافريقي للتنمية بتنظيم ورشة عمل نشر ثقافة ريادة الأعمال بالأقصر، وذلك في إطار مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال  الممول من الأفريقي للتنمية والذي سيشمل جميع محافظات مصر، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الأفريقي لدعم ريادة الأعمال.


وشهدت ورشة العمل حضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، ومجدى النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وحسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال  ( مركز فكرتك شركتك ).

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من جانبه أكد نائب محافظ الأقصر أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال  والتي تساهم في قدرة الأشخاص علي ابتكار الافكار وتطويرها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. 

 

وأشار نائب محافظ الأقصرإلى ان محافظة الاقصر بها فرص استثمارية واعدة من خلال المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالمنطقة ومشروعات النمو الأخضر صديقة البيئة.

 

واستعرض ممثلي الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الاعمال بالاضافة الي الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الاعمال والشركات الناشئة مثل اعداد دراسات الجدوي ونموذج العمل واعداد الهياكل الادارية بالاضافة تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة. 

 

وياتي ذلك في ظل اهتمام الدولة وهيئة الاستثمار بالشباب وتوفير بيئة لانشاء مشروعات علي أرض الواقع، كما تمت الاشارة الي وحدة ريادة الاعمال المنشاة مؤخرا بمجلس الوزراء بغرض تحسين بيئة ريادة الاعمال في مصر بما في ذلك انشاء منصة اليكترونية تضم كافة الجهات والخدمات التي تقدم الي رواد الاعمال والشركات الناشئة.

 

وقامت نيرمين مرزوق نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الاعمال بالتعريف باوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الافريقي للتنمية منها التعاقد مع شركات استشارية للافراد الراغبين في تأسيس شركات، من خلال تقديم استشارات مجانية لرواد الاعمال واعداد الورش التدريبية مع الاستهداف الجغرافي، الذي يشمل كافة محافظات مصر  مع التركيز علي تمكين رائدات الأعمال.

 

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