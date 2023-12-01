انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير.. التعليم تشدد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.. ومنع اصطحاب المحمول

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مبكرا لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من خلال نشر تعليمات وتنبيهات على جميع مديري المديريات والإدارات بشأن الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بضوابط وضع أسئلة امتحانات المواد الدراسية.

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مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة عدم تجاوز مواصفات الورقة الامتحانية التي تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات، وعدم اللجوء إلى الكتب الخارجية أو الاستعانة بها أثناء وضع الأسئلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع واضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول على ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، وأن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



منع اصطحاب المحمول بامتحانات الفصل الدراسي الأول

حيث شددت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل امتحان، مع تأكيد المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات.



غرفة عمليات بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.