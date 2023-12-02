السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

سيدات مصر يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية في البحرين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

 

 

 

للمرأة في مصر تأثير كبير في كثير من الجوانب الحياتية، كما كان لها الأثر الأكبر في  الانتخابات الرئاسية، فلم تترك المرأة المصرية في السنوات العشر الماضية انتخابات أو استفتاءات إلا وتصدرت الصفوف.


وكعادتهن دائمًا تصدرت سيدات مصر في البحرين مشاهد الصفوف، ولم يبخلى على مصر في أداء واجبهن الدستوري نحو بلادهم.

 

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو

كما حرص عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو


وكانت قد بدأت الجاليات المصرية في عدد من الدول حول العالم، في التوافد على مقرات السفارات المصرية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

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وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الانتخابات الرئاسية بالخارج،فيتو


وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به.

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023.

 

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم  استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب  التصويت.

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