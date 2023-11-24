الجمعة 24 نوفمبر 2023
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سياسة

4 قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين، تعرف عليها

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نقابة المحامين، عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر  المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة الأستاذ ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

اجتماع مجلس نقابة المحامين 

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

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رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

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