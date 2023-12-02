السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

6 صور ترصد تدشين البابا تواضروس لكنيسة العذراء بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية،فيتو

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، بمنطقة الحضرة الجديدة فى الإسكندرية، وسط توافد المئات من الأقباط للمشاركة فى القداس بالكنيسة. 

فيتو رصدت بعض الصور لتدشين البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة بمنطقة الحضرة وسط مشاركة الآباء والكهنة. 

ويأتي تدشين الكنيسة الجديدة في إطار زيارة رعوية إلى الإسكندرية، يقوم فيها بالعديد من الأنشطة الرعوية والشعبية، وسط حضور شعبي وكهنوتى.

 

 

ويشارك البابا الصلاة وطقس التدشين، الآباء الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية فى الاسكندرية، وهم الأنبا بافلى أسقف قطاع كنائس المنتزة، والأنبا هرمينا أسقف قطاع كنائس شرق ووسط، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية، فضلًا عن الآباء كهنة الكنيسة، وبحضور الشعب القبطى،ويقوم البابا عقب الصلاة، بافتتاح مستشفى الانبا تكلا الجديدة فى شرق المدينة.

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الاسكندرية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الكنيسة العذراء

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