1300 ممثل يوقعون رسالة تدين الرقابة ضد التحدث علنا بدعم فلسطين في هوليوود

هوليوود وأحداث فلسطين وإسرائيل ، وقع أكثر من 1300 ممثل وفنان، في هوليوود، رسالة تدين الرقابة ضد التحدث علنا بدعم فلسطين، مستشهدين بما حدث مع نجمة فيلم "Screem" ميليسا باريرا.

وقادت حملة التوقيع على الرسالة الممثلة الحائزة على الأوسكار أوليفيا كولمان، ومن أبرز الأسماء الموقعة على الرسالة، الممثلة إيمي لو وود، وإيما سيليجمان، وهارييت والتر.

صناع Scream 7 يعيدون كتابة الفيلم بعد طرد وانسحاب الأبطال

فيما أصبح استديو 'Spyglass'، المنتج لفيلم SCREAM7، في مأزق بعد طرد ميليسا باريرا، بسبب دعمها لفلسطين، وانسحاب بطلة الفيلم جينا أورتيجا، دعما لصديقتها، وهو ما أجبر صناع العمل على تغيير قصة الفيلم بالكامل، وكتابتها من البداية، لتتناسب من الأبطال الجدد، المقرر اختيارهم للمشاركة في الفيلم.

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وفي الوقت الحالي يحاول استديو 'Spyglass، وضع قائمة بالأسماء البديلة المرشحة لبطولة الفيلم خلفا، لـ ميليسا باريرا، وجينا أورتيجا، حيث وضع الاستديو على رأس القائمة كلا من الممثلة نيف كامبل، البطلة الأصلية لسلسلة SCREAM7، والممثل الشهير باتريك ديمبسي.

اختراق الصفحة الرسمية لفيلم Scream وتغييره بملصق يدعم فلسطين

في تطور جديد، وبعد طرد ميليسا باريرا من الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب،Scream، بسبب دعمها لفلسطين، قام هاكر، بالسطو على الصفحة الرسمية المخصصة للفيلم على موقع Letterboxd الشهير، وتغيير الملصق الرسمي للفيلم، بملصق يدعم فلسطين.

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

وحصلت الممثلة المكسيكية، ميليسا باريرا، على نصف مليون متابع جديد على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك بعد ساعات من إعلان خبر طردها من طاقم ممثلي فيلم الرعب 'Scream'، بسبب دعمها لفلسطين.

جون كوزاك عن طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين: هذا جنون

في سياق متصل، علق الممثل جون كوزاك، الشهير بمساندته للقضية الفلسطينية، على خبر طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، بسبب دعمها لفلسطين.

قال جون كوزاك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “آكس”: "هذا جنون، يُطرد الفنان بسبب ذكر الحقائق، يجب أن يتوقف إطلاق النار، ولن نقبل الكذبة القائلة، بأن أمن وسلامة أي بلد، يجب أن يعتمد على إبادة شعب آخر".

استديو Spyglass: جينا أورتيجا انسحبت بسبب جدول التصوير وليس فلسطين

في واقعة غريبة، وبعد تأكيد انسحاب الممثلة جينا أورتيجا من الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Scream، بسبب طرد ميليسا باريرا، انتشرت أخبار رسمية على لسان استديو Spyglass، تفيد بأن انسحاب جينا اورتيجا، كان مخطط له منذ أشهر، وهو بسبب إرادتها التفرغ الكامل، لتصوير حلقات الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday.

فيما أكدت تقارير أخرى غير رسمية، أن استديو Spyglass، صرح بتلك التصريحات لحفظ ماء الوجه، وعدم الاتهام بالعنصرية لطرده ميليسا باريرا، بسبب دعمها لفلسطين، وهو نفس الدعم الذي أعلنته جينا اورتيجا بطلة الفيلم، ولكن الاستديو اختار طرد ميليسيا فقط، بسبب أنها مكسيكية، فيما أبقى على بطلة الفيلم، والتي انسحبت دعما لزميلاتها.

جينا أورتيجا تنسحب من فيلم SCREAM 7 بعد طرد ميليسا باريرا

في سياق متصل أبلغت الممثلة الشابة الشهيرة في هوليوود، جينا أورتيجا، استديو Spyglass، المنتج لفيلم SCREAM 7، بفسخ عقدها، بعد طردهم للممثلة ميليسا باريرا، بسبب دعمها لدولة فلسطين.

يذكر أن جينا أورتيجا، هي بطلة فيلم SCREAM 7، وأظهرت دعمها لفلسطين عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، مثلما فعلت ميليسا، ولكن الفرق بينها وبين ميليسا، أن جينا أورتيجا هي بطلة الفيلم، علاوة على أنها أحد أنجح الفنانات الشابات في هوليوود حاليا.

أول تعليق لـ أستديو 'Spyglass' بعد طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

في أول تعليق رسمي حول طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، أصدر استديو 'Spyglass' بيانا نشره عدد من المواقع والصحف الأمريكية.

وقال استديو 'Spyglass'، في البيان الذي أصدره منذ قليل، "لا نتسامح مطلقًا مع معاداة السامية، أو التحريض على الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة، إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست، أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ، ويتحول إلى خطاب كراهية".

تعليق مخرج فيلم SCREAM 7 على طرد ميليسا باريرا بسبب دعمها لفلسطين

فيما علق مخرج فيلم SCREAM 7، كريستوفر لاندون، على واقعة طرد الممثلة ميليسا باريرا، من الفيلم بسبب دعمها لفلسطين قائلا: "هذا هو بياني كل شيء سيء.. توقفوا عن الصراخ لم يكن هذا قراري الذي اتخذته".

طرد الممثلة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7

وأعلنت شركتا Spyglass وParamount، للإنتاج السينمائي، طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا من طاقم عمل فيلم SCREAM 7، لدعمها لـ فلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ونشرت ميليسا باريرا، المكسيكسة الأصل، منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، طالبت فيه بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى انتقادها لكل من الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، حيث كتبت قائلة: “أنا من دولة محتلة أيضًا وهي المكسيك… فلسطين ستكون حرة... حاولوا أن يدفنونا ولكنهم لم يعلموا أننا مثل البذور.. الإعلام الغربي لا يظهر إلا الجانب الآخر… لماذا يفعلون ذلك، سأدعك تستنتج بنفسك”.

فيما لم تصمت ميلسيا، على خبر طردها، فنشرت صورة عبر حسابها علي انستجرام، علقت فيها على ما حدث معها قائلة: "في نهاية المطاف أُفضل أن يتم استبعادي بسبب من أمثلهم، بدلًا من أن يتم ضمي بسبب من استبعدهم".