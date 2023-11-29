الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ 28 بمدينة دبي

الجامعة البريطانية،فيتو
الجامعة البريطانية،فيتو

يشارك وفد من الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، في مؤتمر قمة المناخ  COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

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مؤتمر المناخ 2023

ويترأس وفد الجامعة البريطانية، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، ويضم الوفد عددًا من قيادات الجامعة والكوادر الأكاديمية القائمين على تنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ، ومن بينهم الدكتورة سارة الخشن مسئول التطوير الاستراتيجي بالجامعة البريطانية ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ COP simulation، وكذلك عدد من الطلاب المشاركين في النموذج والذي تم إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في مؤتمر COP 28.

الجامعة البريطانية

كما تمت دعوة عدد من الطلاب المشاركين بالنموذج من مختلف الجامعات والدول حول العالم للمشاركة بفعاليات المؤتمر، ليكون إجمالي الوفد الطلابي المشارك حوالي 30 طالبا، من إجمالي 130 طالبا شاركوا بنموذج محاكاة قمة المناخ.

التغيرات المناخية

ويأتي ذلك بهدف دعم  الجامعة البريطانية للأجندة المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وإدراكًا منها بدورها المحوري في توعية الطلاب بخطر تغير المناخ وإشراكهم في العمل المناخي وأيضا في ضوء رسالة الجامعة بدور التعاون مع الشركاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشراكات.

COP 28 Simulation Model

وتشارك الجامعة بثلاثة جلسات أولها في 2 ديسمبر، والمنعقدة في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء Blue Zone، بعرض توصيات ونتائج نموذج محاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد خلال شهر نوفمبر الماضي، بحرم الجامعة البريطانية.

اليونسكو

 ويعرض الطلاب أفكارهم والتوصيات النهائية التي توصلوا إليها، وتستمر مشاركة الجامعة البريطانية يوم 3 ديسمبر بجلسة بعنوان " مستقبلنا صوتنا: الشباب يقود العمل المناخي"، وذلك في جناح جناح جامعة الدول العربية بالمنطقة الزرقاء.

كما تشارك الجامعة البريطانية أيضًا في في جناح  منظمة اليونيسكو ووزارة التعليم العالي الاماراتية، المنعقد بالمنطقة الخضراء Green Zone، يوم 4 ديسمبر، بجلسة بعنوان "تمكين الشباب ليصبحوا عوامل تغير المناخ: التجربة الفريدة لمحاكاة قمة المناخ".

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اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 الأمم المتحدة للتغير المناخي الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمود محيي الدين الشباب والرياضة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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