بيريز يغلق الباب أمام رحيل نجم ريال مدريد بعد اهتمام نابولي

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أغلق الباب أمام رحيل أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فأن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، أبدى إعجابه لبيريز بأكثر من لاعب في صفوف ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن إبراهيم دياز صاحب الـ24 عامًا أحد اللاعبين الذين أبدى أوريليو دي لورينتيس إعجابه واهتمامه بهم.

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ورد بيريز على رئيس نابولي بابتسامة: "الآن المدرب يمنحه المزيد من الدقائق، ونريد أن يستمر إبراهيم دياز معنا".

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن إبراهيم دياز، يتمتع بشعبية كبيرة في إدارة الميرينجي، كما أن المديرين وراء قرار عودته إلى النادي، عقب انتهاء إعارته في ميلان، وليس المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويستضيف نادي ريال مدريد، غرناطة اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساءا ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة في الدوري الاسباني

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة غرناطة بالتشكيل التالي، وفقًا لصحيفة "آس":

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: كارفاخال - روديجر - ألابا - ميندي.

الوسط: فالفيردي - كروس - سيبايوس - بيلينجهام.

الهجوم: إبراهيم دياز - ورودريجو جويس.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا بـ35 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز 19 "قبل الأخير" بـ 7 نقاط.

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، أعلن قائمة فريقه لمباراة اليوم السبت أمام غرناطة، المقررة على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي غاب عن المباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

قائمة ريال مدريد



وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - كانيزاريس.

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد



وكان تقارير صحفية ذكرت أنه يمكن للاعب النرويجي هالاند تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت التقارير الاسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد عن 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للتقارير فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.