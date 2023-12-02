السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

الإسكواش، تعرف على مواجهات نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة

علي فرج ومصطفى عسل،
علي فرج ومصطفى عسل، فيتو

الإسكواش، تنطلق اليوم السبت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا بمشاركة نجوم ونجمات اللعبة. 

وتشهد منافسات الدور نصف النهائي المواجهات التالية: 

الرجال:

علي فرج (مصر) × مصطفى عسل (مصر)

محمد الشوربجي (إنجلترا) × بول كول (نيوزيلندا)

السيدات:

نور الشربيني (مصر) × أماندا صبحي (أمريكا)

هانيا الحمامي (مصر) × نيلي جيليس (بلجيكا)

وتنطلق منافسات الدور قبل النهائي في الـ12 ظهر اليوم السبت، وتنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

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تأهل 4 مصريين لنصف نهائي بطولة هونج كونج

حسم 4 لاعبين مصريين تأهلهم للدور نصف النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من نجوم اللعبة.

تأهل مصطفى عسل وعلي فرج

في منافسات الرجال تأهل مصطفى عسل للدور نصف النهائي بعد الفوز على زميله طارق مؤمن في الدور ربع النهائي، حيث انسحب الأخير في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وتأهل أيضا علي فرج المصنف الأول عالميا إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على مواطنه مازن هشام في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-0).

تأهل نور الشربيني وهانيا الحمامي

وفي منافسات السيدات تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة (3-1) في الدور ربع النهائي.

ووصلت أيضا هانيا الحمامي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على زميلتها روان العربي بنتيجة (3-1) في الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر المقبل، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 190 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتبلغ قيمة الجوائز المادية إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البلاتينيوم، أعلى فئة فى بطولات الاسكواش. 

قائمة اللاعبين المصريين

وتشارك مصر في البطولة بقائمة مكونة من: “علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس دسوقي، يوسف سليمان، علي أبو العينين، محمد الشربيني، كريم الحمامي، عمر مسعد، يوسف إبراهيم”. 

نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي

وحافظت نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، والصادر اليوم بعد ختام منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة. 

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، واحتلت زميلتها نوران جوهر المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث. 

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 4 مصريات وهن: 

نور الشربيني - 1

نوران جوهر - 2

هانيا الحمامي - 3

نور الطيب - 7

علي فرج يحصد لقب بطولة سنغافورة للإسكواش

 توج علي فرج لاعب منتخب الإسكواش بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على  البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1) في النهائي.

وتأهل علي فرج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

ووصل البيروفي دييجو إلياس إلى المباراة النهائية على حساب المصري مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي.

ودع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة، من الدور نصف النهائي.

وخرج مصطفى عسل من البطولة بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من بطولة سنغافورة.

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