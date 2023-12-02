الوطنية للانتخابات تتواصل مع السفارات المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج

بدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني على التوالي منذ الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة.

انتخابات المصريين بالخارج

ويواصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024.

بدء عملية التصويت بالخارج

وتتوالى السفارات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والتي تستمر حتى غدا الأحد داخل 137 بعثة دبلوماسية وقنصلية في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

Advertisements

الهيئة الوطنية للانتخابات

وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، حيث ترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأجرى المستشار بنداري اتصالات بالصوت والصورة من داخل غرفة العمليات، عبر تقنية (فيديوكونفرانس) مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التي بدأ فيها عملية التصويت، للتعرف منهم على أجواء عمليات الاقتراع، وما إذا كانت هناك شكاوى أو عقبات يتطلب تذليلها تدخلا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تتابع الهيئة على مدار اليوم عمليات الاقتراع من خلال وقائع النقل المباشر داخل السفارات والقنصليات عبر أجهزة البث المرتبطة بغرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على المتابعة الدقيقة لسير التصويت، وتلقي أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بعملية الاقتراع، حال وجودها، حتى يُمكن لها أن تتعامل معها وإيجاد الحلول الفورية لها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لم تُسجل ثمة خروقات انتخابية من أي نوع حتى الآن.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.