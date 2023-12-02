السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التصديرى للصناعات الهندسية: إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية 9 ديسمبر

مى حلمى، فيتو
مى حلمى، فيتو

أعلن  المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتضم البعثة التجارية 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

Advertisements

من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.

استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض 

وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع اليابان في الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة

سفير أنقرة ووزير الصناعة يتشاركان في تقطيع تورتة مئوية يوم الجمهورية التركية (فيديو وصور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية السعودية التصديري للصناعات الهندسية

مواد متعلقة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع اليابان في الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة

الصناعات الغذائية تستعرض دورها في دعم الصناعة بالمؤتمر الثاني لقطاع الألبان بدمياط

الأكثر قراءة

تحرك برلماني يحذر من تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ومطالب بنشر لوحات شمسية على العقارات

التعليم: توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب للقضاء على سوء التغذية

بسبب وزنها، ليزو تقلب عربة جولف كاردي بي (فيديو)

إقبال كثيف على مقر انتخابات الرئاسة المصرية في السعودية لليوم الثاني (صور)

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

شرط "سبايدرمان" الغريب

بيراميدز وصن داونز في الصدارة، ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

Advertisements

منوعات

المزيد

شرط "سبايدرمان" الغريب

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 3-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

تراجع إنتاج شيكولاتة رأس السنة، لهذين السببين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم السبت 2-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 2-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

علاوات يستحقها الموظفون في الحكومة خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البستان في المنام وعلاقته بالخير الوفير والانتقال إلى منزل جديد

لم يرد به نص، دعاء صباح خاص بالزوج والزوجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 2 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية