الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سفير أنقرة ووزير الصناعة يتشاركان في تقطيع تورتة مئوية يوم الجمهورية التركية (فيديو وصور)

حفل الجمهورية التركية،
حفل الجمهورية التركية، فيتو

شارك  السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، اليوم الخميس وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير في تقطيع حفل تقطيع تورتة مئوية العيد الوطني للجمهورية التركية في مقر إقامة السفير بالقاهرة. 

 

ما هو اليوم الوطني التركي؟

 

وجدير بالذكر أن تركيا تحتفل بيومها الوطني في  يوم 29 أكتوبر اليوم الوطني التركي الذي يعد أهم عطلة في الجمهورية التركية، ويسمى أيضًا بيوم الجمهورية (Turkish Republic Day)، وجاء تأخير الاحتفال بهذا اليوم بسبب الاحداث العصيبة التي تمر بها الدولة الشقيقة فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وقصف مستمر علي غزة والضفة.

وقد أعلن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أن هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية في البلاد، ويحتفل الأتراك بهذا اليوم إحياءً لذكرى تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، فبعد أن انتصرت تركيا بحرب الاستقلال التي دارت بين عامي 1919 و1923 أعلن البرلمان التركي أن الدولة التركية الجديدة أصبحت جمهورية، ووضع البرلمان دستورًا جديدًا للدولة بتاريخ 29 أكتوبر 1923.

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وتتم مراسم الاحتفال باليوم الوطني التركي بدءًا من الساعة 1 ظهرًا في يوم 28 أكتوبر، وتستمر الاحتفالات والعطلة الرسمية لـ 35 ساعة، تغلق فيها معظم الشركات، والمدارس، والبنوك، ومكاتب المجالس، والبورصة التركية، ومكاتب البريد، وتتضمن الاحتفالات تنظيم مسيرات وحفلات موسيقية وإشعال أضواء وشموع في الطرقات، كما ان المواصلات في هذا اليوم مجانية.

تاريخ اليوم الوطني التركي


يرجع تاريخ هذا العيد الوطني إلى الحرب العالمية الأولى، التي أسفرت عن هزيمة الدولة العثمانية، واحتلال قوات الحلفاء لتركيا بهدف تقسيم الإمبراطورية العثمانية، الأمر الذي أدى إلى انتفاضة شعبية في تركيا قام بها القوميون الأتراك، مما قاد البلاد إلى حرب استمرت لأربع سنوات من عام 1919 إلى عام 1923، وسميت بحرب الاستقلال التركية.

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