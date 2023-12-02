السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

توافد الأقباط على كنيسة العذراء للمشاركة في تدشينها بحضور البابا تواضروس

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية،فيتو

توافد الأقباط بمحافظة الإسكندرية على كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، بمنطقة الحضرة الجديدة فى الإسكندرية، لحضور صلاة قداس تدشين الكنيسة بيد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويأتي تدشين الكنيسة الجديدة في إطار زيارة رعوية إلى الإسكندرية، يقوم فيها بالعديد من الأنشطة الرعوية والشعبية، وسط حضور شعبي وكهنوتى.

ويشارك البابا الصلاة وطقس التدشين، الآباء الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية فى الاسكندرية، وهم الأنبا بافلى أسقف قطاع كنائس المنتزة، والأنبا هرمينا أسقف قطاع كنائس شرق ووسط، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب الاسكندرية، فضلًا عن الآباء كهنة الكنيسة، وبحضور الشعب القبطى،ويقوم البابا عقب الصلاة، بافتتاح مستشفى الانبا تكلا الجديدة فى شرق المدينة.

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الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية تدشين كنيسة العذراء

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