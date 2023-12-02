السبت 02 ديسمبر 2023
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سياسة

استمرار توافد المصريين بقطر للتصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

توافد المصريين للتصويت
توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، فيتو

انتخابات الرئاسة، فتحت سفارة مصر في دولة قطر باب التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج المقيمين في قطر لليوم الثاني، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصًا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

 

انتخابات المصريين بالخارج 

 وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

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 وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
 

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