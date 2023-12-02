6 أسئلة مهمة حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ COP 28

مؤتمر الأطراف، تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ (COPs) كل عام، وهي المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد في العالم لاتخاذ القرار بشأن تغير المناخ مع عضوية كاملة تقريبًا لكل دولة في العالم.

وتعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP 28) في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وببساطة، فإن مؤتمر الأطراف هو المكان الذي يجتمع فيه العالم للاتفاق على طرق لمعالجة أزمة المناخ، مثل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق صافي الصفر الانبعاثات بحلول عام 2050.

Advertisements

ويحضر المؤتمر أكثر من 70 ألف مندوب لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك الدول الأعضاء (أو الأطراف) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويكون من بين المشاركين أيضًا قادة الأعمال والشباب وعلماء المناخ والشعوب الأصلية والصحفيين ومختلف الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين.

ورسميًا، يرمز COP 28 إلى الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفيما يأتي نستعرض معكم 6 أسئلة مهمة حول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ:

ما أهمية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين؟

إن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تدور حول تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز الطموح والعمل، حيث تشير أحدث الأبحاث الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إلى ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019. وهذا أمر بالغ الأهمية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف الأكثر تواترا وشدة وموجات الحر وهطول الأمطار.

ويعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فرصة لتحديد الحلول العالمية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، وإبلاغ استعدادات البلدان للمساهمات المحددة وطنيًا المقرر حلولها بحلول عام 2025، وتسريع التحول الأخضر الذي يحدث بالفعل وتحقيقه في نهاية المطاف، وأيضا تحقيق أهداف اتفاق باريس.



ما الذي سيتم مناقشته في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف؟

تحتاج المناقشات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى إحراز تقدم في العديد من مسارات العمل، ووضع تفاصيل مرفق تمويل الخسائر والأضرار لمساعدة المجتمعات الضعيفة على التعامل مع التأثيرات المناخية المباشرة؛ والقيادة نحو هدف عالمي بشأن التمويل الذي من شأنه أن يساعد في تمويل جهود البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ؛ تسريع الطاقة والانتقال العادل؛ سد فجوة الانبعاثات الهائلة، على سبيل المثال لا الحصر.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اختتام أول تقييم عالمي على الإطلاق في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وعملية التقييم العالمي هي عملية تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة أين يحرزون تقدمًا جماعيًا نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ - وأين لا يحققون ذلك، ولقد أظهر لنا التقييم العالمي أننا لسنا على المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وأن نافذة التغيير الهادف تغلق، وحان وقت العمل.

وستتخذ الحكومات قرارًا بشأن التقييم العالمي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية المقررة بحلول عام 2025.



ما هي الاجتماعات التي ستعقد خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف؟

يضم المؤتمر الاجتماعات السنوية لهيئات اتخاذ القرار الثلاث التابعة للاتفاقية واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وفي هذه الهيئات، يناقش مندوبو جميع الدول الأعضاء ويتخذون قرارًا بشأن مجموعة واسعة من بنود جدول الأعمال المتعلقة بالمناخ.

تشمل اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 في دبي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 28) - الهيئة العليا لصنع القرار في الاتفاقية - بالإضافة إلى الدورة الخامسة لهيئة صنع القرار في الاتفاقية. اتفاق باريس (CMA 5) والدورة الثامنة عشرة لهيئة صنع القرار في بروتوكول كيوتو (CMP 18)، لمناقشة مسارات العمل بموجب اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، على التوالي.

علاوة على ذلك، فإن الهيئتين الفرعيتين التابعتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA)، سوف تجتمعان في الدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ولا تقوم هاتان الهيئتان بتمرير القرارات بنفسهما، ولكن تقديم المعلومات الفنية والمشورة إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر أطراف اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

وتشمل الاجتماعات الأخرى التي تعقد في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف مفاوضات مغلقة بين مختلف الوفود، والاجتماعات الفنية المقررة، والمؤتمرات الصحفية، وجزء رفيع المستوى لقادة العالم، والأحداث الجانبية وأحداث الأجنحة



ما الفرق بين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف؟

المنطقة الزرقاء

تُعقد جميع الجلسات الرسمية والاجتماعات والأحداث الجانبية والمؤتمرات الصحفية في "المنطقة الزرقاء"، وهي المساحة الرسمية للمؤتمرات والمفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ. ولا يمكن إلا لوفود الأحزاب ورؤساء الدول والمراقبين المقبولين والصحافة المعتمدة دخول المنطقة الزرقاء.

المنطقة الخضراء

إلى جانب الجزء الرسمي الذي تنظمه الأمم المتحدة من المؤتمر، يعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون أيضًا منصة لعرض الحلول والمسارات من المجتمع العالمي والمجتمع المدني في "المنطقة الخضراء"، التي تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف 28، وهي مساحة لممثلي الشباب والفنانين والشركات وصناع القرار الإقليميين والمحليين والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني لمناقشة وعرض وتبادل الأفكار والحلول من أجل شبكة.



من يمكنه حضور مؤتمر الأطراف 28؟

من المتوقع أن يصل إجمالي المشاركين إلى 70 ألف مشارك في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).

تقتصر المشاركة في COP28 والوصول إلى المنطقة الزرقاء على المندوبين والمنظمات المراقبة المقبولة وأعضاء الصحافة والإعلام المعتمدين. وستحضر المؤتمر وفود من جميع الأطراف الـ 199 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

في حين لا يمكن للجمهور حضور المؤتمر شخصيًا، فإن العديد من الأحداث في المنطقة الزرقاء، مثل الجلسات العامة للهيئات، والجزء رفيع المستوى مع رؤساء الدول، والعديد من المؤتمرات الصحفية والأحداث الجانبية سيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت للجمهور على unfccc.int، ويعد COP TV فرصة أخرى للجمهور لمتابعة المؤتمر ومشاهدة المقابلات والمقاطع المثيرة للاهتمام.

في حين أن الوصول إلى المنطقة الزرقاء محدود للغاية، إلا أن المنطقة الخضراء، التي تديرها الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يمكن الوصول إليها على نطاق أوسع.



من يستضيف مؤتمر الأطراف 28؟

الحكومة المضيفة ورئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتم استضافة كل مؤتمر للأطراف في منطقة مختلفة بناءً على جدول زمني للتناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ، ومجموعة أوروبا الشرقية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (GRULAC)، ومجموعة أوروبا الغربية وأوروبا. مجموعة أخرى (WEOG).

ويتمثل دور الحكومة المضيفة في توفير المباني والمرافق والمعدات والمرافق والخدمات لمؤتمر الأطراف. وباعتبارها الرئاسة، يتمثل دور الحكومة المضيفة أيضًا في إشراك الحكومات الأخرى على المستوى الوزاري ورؤساء الوفود والمستوى الفني للتعاون بهدف عقد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بنجاح.

تم تعيين الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخ، رئيسًا لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



