إحباط 33 محاولة تهريب بجمارك مطار القاهرة
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثلاثة وثلاثين محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة أن تلك الضبطيات حاول البعض من الركاب تهريب عملة ومستلزمات طب الأسنان والعظام وأجهزة قياس سكر وتليفونات وبحوزة الآخرين اسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب علي اسلحة نارية وحشيش وماريجوانا - نبات وزيوت - وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات سجائر الكترونية بهم وقطع حلوي بهم مخدر THC وCBD ومخدرات أخرى متنوعة.
وأضاف المصدر أن محاولات تهريب الذهب اختفت في ذلك الشهر ظاهرة تهريب السبائك الذهبية، وزادت حالات حيازة المخدرات والاسلحة بمختلف انواعها حيث بلغ عدد المحاضر الخاصة بهم خمسة وعشرين محضر ضبط جمركي.
تم تحرير ثلاثة عشر محضر ضبط في مبني الركاب رقم (٣)، ومثلهم في مبني الركاب رقم (٢)، وسبعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (١)، ياتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.
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